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Аргентинскую модель убили в Мексике

Сегодня, 10:09

Аргентинскую модель убили в Мексике. Ее тело было обнаружено в отеле со следами пулевых ранений.

В пятницу 29 декабря в одном из отелей Мексики было обнаружено тело аргентинской модели. Прокуратура возбудила уголовное дело по данному факту. Известно, что на теле модели находились следы колото-резаных ран и огнестрельных ранений.

Сообщается, что аргентинская модель приехала в Мексику год назад. У нее была интимная связь с мужчиной, которого и подозревают в совершении преступления.

Напомним, что несколько дней назад в стране уже была застрелена модель из Венесуэлы. Ее убили во время выхода из ночного клуба в Сан-Педро прямо в автомобиле. Ее спутник был ранен, но выжил, модель же была ранена в голову и скончалась в медицинском учреждении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают взаимосвязь между этими случаями, некоторые предполагают, что это целенаправленное уничтожение иностранных моделей в Мексике.


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