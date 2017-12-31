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В Хабаровском крае пьяный муж избил жену после застолья

Вчера, 17:20

Семейная пара из села Переяславка Хабаровской края проводила хорошо время в гостях со спиртным. Придя домой, муж начал разбирательства с супругой. В результате у женщины травмы, имеющие тяжкий вред для здоровья.

 В ОМВД России по району им. Лазо подтвердили задержание хабаровчанина в следственном изоляторе. Причиной стало избиение мужчиной своей супруги. Неоднократно судимый виновник был в гостях со своей женой.

Но в ходе ссоры, которую он устроил уже дома, женщина получила множественные травмы. Согласно данным, потерпевшую доставили в больницу, где она находится сейчас. Медики рассказали, что травмы носят тяжкий характер и могут пагубно сказаться на общем состоянии здоровья женщины.

- По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 1 ст.111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - информируют в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Нарушителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.


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