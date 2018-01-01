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В Петрозаводске медицинские отходы выбрасывали в обычные контейнеры

Сегодня, 05:30

Сотрудники следственного комитета и оперативные работники ФСБ Карелии задержали бизнесмена на месте совершения им преступления. Ему предъявлены обвинения за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья населения.

Задержанный мужчина заключал госконтракты с учреждениями здравоохранения, которым оказывал платные услуги по утилизации из них медицинских отходов в городе Петрозаводск. Однако, у него не было предназначенных для этих целей площадок и специального оборудования. В связи с этим, он выбрасывал отходы в контейнеры для бытового мусора. Предприниматель нарушил условия контрактов, создавая при этом угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию в городе Петрозаводск.

Артур Парфенчиков, глава Карелии, разместил на своей странице в социальной сети запись о том, что информация о незаконной деятельности мужчины поступила от жителей города. Данная жалоба требовала немедленного реагирования. Он благодарит сотрудников правоохранительных органов и Минздрава республики за быстрое реагирование.

Обвиняемому грозит до 6 лет заключения, расследование по данному делу продолжается. На данный момент, в суд было направлено ходатайство о назначении заключения злоумышленника под стражу в качестве меры пресечения.


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