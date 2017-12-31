В Калининграде мужчина хотел оформить кредит по фальшивому паспорту

Вчера, 15:40

Житель Калининграда в канун Нового года решил «обогатиться». Он пытался оформить себе кредит, используя при этом поддельный паспорт, но теперь предстанет перед судом.

В Калининграде 32-летний местный житель решил под конец текущего года пополнить свой кошелек незаконным способом. Как сообщает пресс-служба РУ МВД России, 30 декабря калининградец предъявил поддельный паспорт в определенной финансовой инстанции для того, чтобы оформить кредит. В процессе проверки пакета документации было установлено специалистами, что паспорт владельца не соответствует его данным, то есть является фальшивым.

Мужчине было отказано в выдаче кредитных финансовых средств, а его личностью занялись правоохранители. Как сообщили в полиции Калининграда, мужчина имел намерение на полученный незаконно кредит приобрести новый смартфон. Его планы были нарушены, а на самого махинатора было заведено уголовное дело 30 декабря. Теперь за желание купить смартфон он сможет получить несколько лет тюремного заключения.