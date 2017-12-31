Житель Красноярского края получил коробку с песком вместо смартфона

Сегодня, 09:24

В Красноярском крае жителю Богучанского района мошенники испортили предпраздничное настроение и, заодно, разжились на 16 тысяч рублей. Некий интернет-магазин прислал 37-летнему потерпевшему фирменную коробку от заказанного смартфона, наполненную песком.

Как сообщают в коммуникационном подразделении краевой полиции, мужчина решил на Новый год сделать подарок любимой женщине. Так как он заранее знал, что возлюбленная мечтает о смартфоне известного бренда, то заранее просмотрел сайты интернет-магазинов в поисках искомой модели, покупка которой не пробила бы брешь в его бюджете.

На одном из ресурсов мужчине удалось увидеть заманчивое предложение. Смартфон продавали по весьма заманчивой цене. Сделав заявку и внеся полную предоплату, мужчина стал ждать посылку и дождался. Заказчик решил вскрыть фирменную коробку, чтобы убедиться в полной комплектности гаджета. Однако увидел лишь пакетик с песком, по весу соответствующий смартфону. Заведено уголовное дело по факту мошенничества.