В Благовещенске мужчина порезал две женщины, одна скончалась

Сегодня, 08:09

В Благовещенске мужчина напал с ножом на двух женщин. В результате инцидента, одна скончалась.

В сообщении указано, что инцидент произошёл на ул. Кузнечной – Красноармейской в ночь на 31 декабря. О происшествии сразу узнали сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов. Уже спустя несколько минут, наряды прибыли на место инцидента. Одна женщина скончалась на месте, а второй удалось оказать помощь на месте ЧП, после чего её экстренно доставили в областное медицинское учреждение.

Подозреваемого силовикам удалось найти по горячим следам. Через некоторое время его задержали. Сейчас его допрашивают в местном отделении МВД. Следователи возбудили уголовное дело. Более детальной информации пока что не поступало.