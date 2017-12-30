В центре Москвы у Кремля неизвестный ранил выстрелами двух человек

Вчера, 23:28

В центре Москвы на Никольской улице неизвестный ранил при стрельбе двух человек, после чего скрылся. Данные о стрельбе у Кремля, возле Красной площади, передают столичные СМИ, ссылаясь на сведения от пресс-центра московского ГУ МВД.

Сигнал о стрельбе в 300 метрах от Красной площади поступил правоохранителям Москвы около половины одиннадцатого вечера 30 декабря. Из полученных данных известно, что пострадали двое человек. В ходе конфликта между гражданами неизвестный начал стрелять из огнестрельного оружия, вид которого пока не установлен, а затем, ранив двоих, скрылся.

На текущий момент на месте инцидента работают правоохранители, а получившие огнестрельные травмы отправлены в медучреждение.