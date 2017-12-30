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Жертв и пострадавших в Харькове после освобождения заложников нет

Вчера, 21:48

Жертв и пострадавших в Харькоеве после освобождения заложников из отделения «Укрпочты» нет, террорист задержан. С соответствующим заявлением выступил украинский лидер Пётр Порошенко.

Из его слов следует, что все заложники уже освобождены. Среди них не оказалось ни жертв, ни пострадавших. В свою очередь, Порошенко поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, в частности СБУ.

Напомним, что инцидент произошёл сегодня в дневное время суток в Харькове, когда неизвестный мужчина попробовал ограбить почтовое отделение, но у него этого сделать не получилось. Именно в тот момент преступник и решил взять всех находившихся в отделении граждан в заложники.


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