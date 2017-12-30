На юге Москвы мужчина противостоял бомжу с пистолетом

Вчера, 20:56

На юге Москвы произошло нападение бомжа, вооружённого пистолетом, на прохожего, с попыткой ограбления. Мужчина смог противостоять злоумышленнику и отбился от него.

Пресс-служба столичного ГУ МВД уведомляет, что около половины девятого вечера 29 декабря на Ереванской улице (юг Москвы) зафиксированы выстрелы. Прибывшие правоохранители обнаружили мужчину с травмами, он рассказал о нападении на него с целью ограбления неизвестного, который произвел выстрел в воздух и нанес ему удары. Потерпевший смог дать отпор, и нападавший убежал.

Спустя 2 часа правоохранители задержали на Каспийской улице мужчину 1990 года рождения, без определённого места жительства, по подозрению в вооруженном нападении. По данному инциденту заведено уголовное дело.