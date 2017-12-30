В Москве неизвестные на Mercedes избили и ограбили мужчину

Вчера, 20:59

В центре Москвы на оживленной улице четверо вооруженных злоумышленников затолкали прохожего в машину, жестоко избили и ограбили. Неизвестные отобрали у гражданина деньги и ценные вещи, после чего вытолкали на улицу и скрылись с места происшествия.

Несколько дней назад в правоохранительные органы Москвы обратился житель столицы с заявлением об ограблении. Мужчина рассказал, что шел по улице и неожиданно к нему подъехала неизвестная машина. Оттуда вышли двое вооруженных людей, приставили к нему пистолет и затолкали в автомобиль.

В салоне машины злоумышленники пригрозили убить мужчину, если тот не отдаст им деньги и все ценные вещи. В шоковом состоянии под дулом пистолета гражданин отдал грабителям всё, что они требовали. Однако мошенники не сдержали слово и начали бить мужчину. После этого злоумышленники вытолкали жертву из авто и скрылись.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия и нашли свидетелей. Оперативники установили, что грабители передвигались на черной машине марки Mercedes. В данный момент проводится розыск подозреваемых. По факту преступления возбуждено уголовное дело.