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В Ростове дебошир на Audi избил другого водителя и скрылся

Вчера, 20:43

В Ростове-на-Дону правоохранители ведут розыск владельца автомобиля Audi, который сначала спровоцировал аварийную ситуацию, затем жестоко избил водителя Hyundai, после чего скрылся с места инцидента. Пострадавший госпитализирован с серьезными травмами.

По свидетелю очевидцев, водитель немецкого автомобиля намеренно подрезал детище южнокорейского автопрома. Когда Hyundai вынужденно остановился, водитель Audi выскочил на проезжую часть, буквально выволок оппонента и начал его избивать. Избиение длилось до тех пор, пока не вмешались свидетели инцидента и не растащили дерущихся.

Зачинщик драки быстро ретировался и никто не успел запомнить или записать госномер его автомобиля. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи и полицию. Правоохранители опросили свидетелей и теперь разыскивают агрессивного водителя. Не исключено, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.


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