СМИ назвали имя организатора взрыва в петербургском «Перекрестке»

Вчера, 20:41

СМИ стала известна личность подрывника в петербургском «Перекрестке». Им оказался 35-летний ранее судимый житель Петербурга.

Сегодня сотрудникам ФСБ удалось арестовать подозреваемого во взрыве, который произошел 27 декабря в одном из магазинов торговой сети «Перекресток». В момент нападения злоумышленника в помещении находились десятки людей. Благодаря действиям охраны магазина удалось избежать жертв. В результате взрыва пострадали 18 человек.

Все они сейчас находятся в больнице под наблюдением специалистов. Сегодня правоохранителям удалось арестовать подозреваемого в организации взрыва. Им оказался 35-летний житель Петербурга. В ходе допроса стало известно, что злоумышленник считает себя частью националистического движения. Также стоит отметить, что задержанный был ранее судим по статье, связанной с оборотом наркотиков.