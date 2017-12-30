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В Приморье неизвестный убил влюбленных

Вчера, 20:13

В Приморском крае 30 декабря уходящего года незнакомец на глазах у прохожих пырнул парня ножом, позже пострадала также девушка. Преступник скрылся с места преступления.

Ранее город Артем никогда не "славился" такими жестокими преступлениями. Поэтому данное происшествие перевернуло сознание атремовцев с ног на голову.

Обвиняемый находится в розыске. По словам очевидцев, убийце около двадцати пяти - тридцати лет. Настолько жестокое убийство свидетели наблюдают впервые - убийца порезал жертв и оставил их умирать на улице на глазах у жителей города.

Правоохранительные органы работают над установлением личностей погибших и всеми силами пытаются найти виновника. Также сотрудники полиции вплотную занялись восстановлением событий этого дня.


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