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ФСБ задержала организатора взрыва в магазине Петербурга

Вчера, 19:14

Оперативники ФСБ арестовали организатора взрыва в магазине "Перекресток", в результате которого пострадали 18 человек. Подозреваемого арестовали в Петербурге сегодня, 30 декабря.

Громкий теракт в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря в одном из магазинов торговой сети "Перекресток". Личность организатора взрыва удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения, которые установлены в торговом павильоне.

По факту происшествия, в результате которого пострадали 18 человек, было возбуждено уголовное дело. В ходе розыскных мероприятий сотрудникам ФСБ удалось обнаружить и задержать подозреваемого в организации теракта, который, к счастью, обошелся без жертв. Пострадавшие в результате трагического инцидента в данный момент находятся под наблюдением врачей.

Ранее в сети появилась информация, что ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя преступная организация ИГИЛ*. Эта информация пока проверяется.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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