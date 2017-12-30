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Под Саратовом неизвестный вспорол мужчине живот ножом

Вчера, 19:10

Покушение на жизнь произошло в пятницу, 29 декабря 2017 года вечером около 17:00. В закрытом административно-территориальном образовании Светлый Саратовской области в больницу с ножевым ранением в брюшную полость был доставлен 44-летний мужчина.

 Согласно информации местного МВД, пострадавший был госпитализирован с улицы Коваленко. Мужчина рассказал о том, что, вечером при возвращении домой на него напал незнакомец и "пырнул" ножом в живот.

По факту произошедшего проводятся следственные действия. В преступлении подозревают ранее несудимого 48-летнего мужчину. Также местные средства массовой информации сообщают о том, что пострадавший ранее не один раз был судим.


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