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Пьяный москвич отстрелил половой орган собутыльнику

Вчера, 18:14

В Москве сегодня утром предновогодние возлияния двоих соседей закончились дикой выходкой одного из них. Во время вспыхнувшей ссоры хозяин дома достал пистолет и отстрелил собутыльнику половой орган двумя выстрелами в упор. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщает источник в столичной полиции, в субботу утром двое соседей по многоквартирному дому решили досрочно начать встречать наступающий Новый год. После нескольких распитых бутылок вспомнились былые обиды, затем воспоминания переросли в ссору. Когда гость поднялся из-за стола, хозяин подошел к домашнему сейфу, достал оттуда пистолет и дважды намеренно выстрелил собутыльнику в пах. Пострадавший, теряя сознание, из последних сил дополз до своей квартиры и постучал в дверь. На его счастье супруга была дома и вызвала скорую помощь. Бригада медиков остановила кровотечение и увезла раненого в больницу. Стрелка тоже увезли. Только в полицейский участок, где теперь с ним работает следователь.


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