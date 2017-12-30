В Петербурге задержали нетрезвого мужчину с гранатой в руке

Вчера, 17:06

Сегодня в Санкт-Петербурге произошло чрезвычайное происшествие, вызвавшее широкий общественный резонанс. Правоохранители задержали мужчину, который разгуливал возле жилого дома с гранатой в руке.

Субботним днем во дворе жилого многоэтажного дома было достаточно людей, чтобы обратить внимание, как по детской площадке разгуливает нетрезвый мужчина. Жители хотели сделать ему замечание, но с ужасом заметили, что в руке у него зажата граната. Кто-то из жильцов определил, что в гранате выдернута чека. Немедленно были оповещены правоохранители.

К месту происшествия съехались наряды полиции, бойцы спецподразделений и взрывотехники. Заметив такое внимание к своей персоне, злоумышленник оставил гранату на скамейке и скрылся в подъезде дома. Сапер в специальном костюме обследовал гранату. Она оказалась учебной. Возмутителя спокойствия задержали и доставили в отделение полиции. После недавнего теракта в супермаркете жители Петербурга особенно болезненно относятся к подобным инцидентам.