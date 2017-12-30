На корпоративе в Москве зверски зарезали мужчину

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Сезон корпоративов в Москве закончился смертельным инцидентом. На мероприятии, которое проходило на ВДНХ, зверски зарезали мужчину. От полученной травмы сотрудник фирмы скончался.

29 декабря по адресу проспект Мира, д. 119, стр. 337 проходил новогодний корпоратив одной из московских фирм. В ходе мероприятия двое сотрудников поссорились, после чего вышли на улицу и начали разборки. Мужчины подрались, после чего один из них достал из кармана нож и ударил оружием коллегу.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако раненого спасти не удалось. На месте происшествия он скончался от полученной травмы. По факту смертельного инцидента возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в убийстве коллеги задержан и находится в СИЗО.