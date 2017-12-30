В Ставропольском крае мужчина изнасиловал и убил ребенка

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Дело по обвинению 25-летнего мужчины в изнасиловании и убийстве несовершеннолетнего передали в суд Ставропольского края. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как стало известно, 20 февраля текущего года жители края подали в полицию заявление о пропаже собственного сына, который уже больше суток бесследно пропал. Следователи выяснили, что близким другом 13-летнего ребенка был некий мужчина в возрасте 25 лет. Именно он последним видел подростка перед исчезновением. Собрав необходимые доказательства и выдвинув их мужчине, сотрудникам правоохранительных органов удалось узнать шокирующую информацию, в которой сознался подозреваемый. Около села Коммаяк, что расположено в Кировском районе, мужчина встретился с подростком, жестоко надругался над ним и задушил. После чего тело было спрятано. Местонахождение останков он показал сотрудникам полиции.

На данный момент обвиняемый ожидает суда. По закону, ему грозит 20 лет лишения свободы или же пожизненное заключение.