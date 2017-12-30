VistaNews.ru


В Ставропольском крае мужчина изнасиловал и убил ребенка

Сегодня, 13:03

Дело по обвинению 25-летнего мужчины в изнасиловании и убийстве несовершеннолетнего передали в суд Ставропольского края. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как стало известно, 20 февраля текущего года жители края подали в полицию заявление о пропаже собственного сына, который уже больше суток бесследно пропал. Следователи выяснили, что близким другом 13-летнего ребенка был некий мужчина в возрасте 25 лет. Именно он последним видел подростка перед исчезновением. Собрав необходимые доказательства и выдвинув их мужчине, сотрудникам правоохранительных органов удалось узнать шокирующую информацию, в которой сознался подозреваемый. Около села Коммаяк, что расположено в Кировском районе, мужчина встретился с подростком, жестоко надругался над ним и задушил. После чего тело было спрятано. Местонахождение останков он показал сотрудникам полиции.
На данный момент обвиняемый ожидает суда. По закону, ему грозит 20 лет лишения свободы или же пожизненное заключение.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.