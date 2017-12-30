Зарезавший многодетную мать в Саратове зек-беглец находится на свободе

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В Саратовской области заключенный-беглец жестоко расправился с многодетной матерью, которая является его бывшей возлюбленной. Заключенный жестоко зарезал женщину на глазах ее собственных детей.

Погибшая мать воспитывала восьмерых детей. В данный момент правоохранительные органы задержали обвиняемого в убийстве многодетной женщины. Судьба детей станет известна после судебных разбирательств. Пока их временно определят в детские дома.

Заключенный 1974 года сбежал из тюрьмы и направился к дому своей бывшей возлюбленной. Там он нашел многодетную мать и несколько раз ударил ее ножом. За жестокой расправой наблюдали дети погибшей. Обвиняемый осужден по статье убийство, в данный момент он до сих пор в бегах и находится на свободе.