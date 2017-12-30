ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в петербургском «Перекрестке»

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Преступная организация ИГИЛ* взяла на себя ответственность за взрыв в петербургском метро, который прогремел 27 декабря. В результате теракта пострадали 18 человек, от действий преступников никто не погиб. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В центре Петербурга 27 декабря прогремел взрыв. Вспышка зафиксирована в помещении супермаркета «Перекресток». В момент взрыва в магазине находились люди. На камеры видеонаблюдения, которые рассоложены внутри торговой точки, удалось заснять подозреваемого в совершении теракта. Сегодня террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за мощный взрыв в магазине «Перекресток», в котором находились покупатели.

В результате теракта никто не погиб, пострадали 18 человек. Большинство из потерпевших в данный момент находятся в больницах под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как средне тяжелое. Стоит отметить, что никаких доказательств причастности ИГИЛ представители группировки не предоставили. Преступники ИГ* заявляют, что теракт в Петербурге совершил «отряд безопасности солдат Халифата». Власти РФ пока не прокомментировали заявление главарей ИГИЛ. В данный момент правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в организации взрыва, который был зафиксирован на камеру видеонаблюдения. Пока личность преступника установить не удалось.