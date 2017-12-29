VistaNews.ru


У Петергофского шоссе нашли ногу убитого мальчика из Отрадного

Сегодня, 13:37

Стало известно, что следователям из Петербурга удалось найти ногу ребенка, убитого педофилом из Отрадного. После жестокого убийства ребенка педофил расчленил тело и фрагменты попрятал и повыбрасывал.

 Стало известно что питерские следователи смогли найти нижнюю конечность зверски убитого 10-летнего ребенка, в ответ на сопротивление в процессе домоганий. Злоумышленник из Отрадного хотел изнасиловать ребенка, но, получив отказ, убил мальчика, расчленил, а части тела погибшего ребенка буквально разбросал по разным местам.

Следователи, которые занимаются делом, официально подтвердили факт находки. Напомним, что педофил Александр Георгиевский - житель Ленобласти, которому 35 лет.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.