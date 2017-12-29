У Петергофского шоссе нашли ногу убитого мальчика из Отрадного

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Стало известно, что следователям из Петербурга удалось найти ногу ребенка, убитого педофилом из Отрадного. После жестокого убийства ребенка педофил расчленил тело и фрагменты попрятал и повыбрасывал.

Стало известно что питерские следователи смогли найти нижнюю конечность зверски убитого 10-летнего ребенка, в ответ на сопротивление в процессе домоганий. Злоумышленник из Отрадного хотел изнасиловать ребенка, но, получив отказ, убил мальчика, расчленил, а части тела погибшего ребенка буквально разбросал по разным местам.

Следователи, которые занимаются делом, официально подтвердили факт находки. Напомним, что педофил Александр Георгиевский - житель Ленобласти, которому 35 лет.