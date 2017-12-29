В лесу Воронежа нашли сожженное наполовину тело мужчины

Сегодня, 13:05

Житель Никольского района Воронежа обнаружил в местном лесу сожженный наполовину труп мужчины, выгуливая собаку. Прибывшие на место ЧП правоохранители засвидетельствовали множество колото-резанных ранений на теле погибшего.

По факту убийства в лесу Никольского района Воронежа местный Следственный комитет возбудил уголовное производство. В настоящее время правоохранителям удалось установить личность погибшего – 30-летний житель Новой Усмани (Воронежская область), ранее судимый за кражи.

Первичный осмотр тела показал наличие множественных колото-резанных ранений, ставших причиной смерти. Отмечается, убийца пытался сжечь свою жертву, дабы не оставлять следов преступления. Тело потерпевшего было сожжено наполовину. Ведется следствие, устанавливается круг общения покойного уголовника из Новой Усмани.