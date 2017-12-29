В Екатеринбурге глав Роспотребнадзора задержали прямо на корпоративе

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В Екатеринбурге широко обсуждается резонансный случай, произошедший во время новогоднего корпоратива, устроенного сотрудниками областного Роспотребнадзора. Там правоохранители и бойцы Росгвардии задержали руководителей федеральной службы по подозрению в вымогательстве.

По информации источников в правоохранительных органах, операция по задержанию чиновников Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей была проведена после заявления местного предпринимателя. Бизнесмен сообщил о давлении на него со стороны служащих Роспотребнадзора, с целью получения выкупа за изъятую ранее продукцию.

Задержанных государственных чиновников допросили, после чего отпустили домой, приобщив их свидетельства к возбужденному уголовному делу. Теперь делом будет заниматься следственный комитет. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, утверждают, что проводится лишь проверка по административным делам службы.