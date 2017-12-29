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В Москве журналиста из Дагестана избили и ограбили на полмиллиона

Сегодня, 12:37

В среду, 27 декабря, в столице России было совершено нападение на заместителя руководителя информационного агентства Республики Дагестан. Трое неизвестных избили, а затем ограбили на полмиллиона рублей журналиста.

Злоумышленники путем неоднократного нанесения ударов в голову повалили замруководителя, после чего отобрали имеющуюся при нем дорогую барсетку, в которой находились кошелек с деньгами и банковскими картами, а также мобильный телефон.
После совершения преступления нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Общая сумма материального ущерба оценивается приблизительно в полмиллиона рублей.
На данный момент есть информация, что преступники задержаны полицией и являются жителями Махачкалы. Все обстоятельства и причины нападения, в том числе и вопрос, связано ли преступление с профессией пострадавшего, выясняются.


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