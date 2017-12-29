Пьяный житель Петербурга пропорол ножницами живот своей экс-супруге

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Следственный комитет Санкт-Петербурга арестовал 38-летнего мужчину, вонзившего в состоянии крепкого алкогольного опьянения ножницы в живот своей экс-супруге. Потерпевшая госпитализирована, врачи борются за ее жизнь.

Преступление имело место накануне вечером в квартире одного из жилых домов, расположенного на улице Радищева. 38-летний подозреваемый организовал застолье вместе с бывшей супругой. В ходе распития алкогольных напитков между членами семейства возникла ссора. В пылу агрессии предполагаемый злоумышленник схватил ножницы, вонзив их потерпевшей в живот. Практически моментально мужчина осознал свой проступок, вызвав на помощь карету скорой.

Женщину госпитализировали в одну из петербургских больниц. Врачи борются за ее жизнь, проводя операцию на брюшной полости. Подключившиеся к делу сотрудники Следственного комитета Северной столицы арестовали подозреваемого в рамках возбужденного уголовного производства. Ведется следствие.