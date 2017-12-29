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В Петербурге женщина родила ребенка от таксиста-насильника

Сегодня, 12:04

В Санкт-Петербурге правоохранители начали проверку заявления 40-летней местной жительницы, которая сообщила, что родила ребенка от таксиста-насильника. Ранее она в полицию не обращалась, опасаясь мести.

По словам заявительницы, в начале этого года она вызвала такси после корпоративной вечеринки. Когда автомобиль подъехал, то водитель ей сразу не внушил доверия, однако было очень поздно, а женщина спешила домой. Таксист оказался словоохотливым, представился Захидом, но затем, заехав в подворотню, он набросился на пассажирку и изнасиловал ее.

Потерпевшая утверждает, что насильник еще и ограбил ее, забрав смартфон и деньги. Женщина помнит, что злоумышленник был очень маленького роста, примерно 165 сантиметров, и на щеке его была обширная родинка. В настоящее время питерские правоохранители проверяют информацию, хотя предполагаемый насильник мог скрыться, уехав на родину. Кроме того, оперативников настораживает столь позднее признание.


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