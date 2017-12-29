Школьник убил восьмиклассницу выстрелом в голову в Махачкале

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22 декабря в Махачкале школьник в гостях у восьмиклассницы совершил убийство с применением огнестрельного оружия. Трагедия случилась в результате неосторожности. По факту ведется расследование СУ СК РФ по РД.

На днях стало известно, что 22 декабря в Махачкале произошло ЧП. В результате неправильного и неосторожного обращения с оружием, школьник произвел смертельный выстрел в голову восьмиклассницы, к которой мальчик пришел в гости. Пистолет «Вальтер» был изъят полицией.

В ходе разбирательств вину подростка установили. Данных о наказании парня за преступления пока не афишируют. Однако информацию журналистам подтвердили в СУ СК РФ по РД.

Ранее 24 августа в результате конфликта между пьяными посетителями и охранником, администратор клуба случайно толкнул мужчину, в результате тот скончался. В Улан-Удэ состоялся суд над стажером-администратором, вину обвиняемого признали.