Стажер-администратор случайно убил посетителя в Улан-Удэ

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24 августа в результате конфликта между пьяными посетителями и охранником, администратор клуба случайно толкнул мужчину, в результате тот скончался. В Улан-Удэ состоялся суд над стажером-администратором, вину обвиняемого признали.

Стало известно о подробностях резонансного дела об убийстве по неосторожности. 24 августа этого года возле одного из заведений города Улан-Удэ произошел конфликт. Охранник не хотел впускать в клуб двоих подвыпивших мужчин. К разбирательству присоединился стажер-администратор, который случайно толкнул мужчину. Тот упал и получил удар в затылочную часть головы плиткой, которая украшала подход к заведению. После падения потерпевший потерял сознание и спустя неделю в коме умер.

По факту смерти по неосторожности Советский суд признал администратора виновным, и назначил ему 1 год 6 месяцев ограничения свободы и взыскание с подсудимого в счет компенсации морального вреда в общей сумме на 550 тысяч рублей. Действия гражданина судом квалифицированы по ч.1 ст. 109 УК РФ, как причинение смерти по неосторожности.