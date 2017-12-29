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В Пермском крае чиновница выманила деньги у 93-летней ветерана войны

Сегодня, 10:50

В Перми закончился судебный процесс по делу бывшего заместителя главы районной администрации, которая, используя свое служебное положение, обманным путем получила 700 тысяч рублей от 93-летней женщины, ветерана Великой Отечественной войны. Теперь мошенница проведет за колючей проволокой три с половиной года.

По информации стороны обвинения, четыре года назад администрация Октябрьского района в рамках программы расселения, выкупила у частного застройщика несколько квартир в новом доме, чтобы заселить туда людей, чье жилье находилось в аварийном состоянии. Приоритетным направлением было расселение пожилых жителей. Пенсионерка, ветеран Великой Отечественной войны, конечно же, вошла в их число.

Однако перед самым переездом, к пожилой женщине пришла чиновница и огорошила ее новостью, что за новую квартиру необходимо заплатить 700 тысяч рублей. Каким образом 93-летней женщине удалось собрать необходимую сумму, не сообщается. Однако доверчивая женщина деньги чиновнице отдала. Вскоре афера вскрылась.


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