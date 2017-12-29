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В Кирове мужчина украл деньги из ящика для пожертвований детям. Сотрудники полиции разбираются в инциденте.

Вканун новогодних праздников многие остро ощущают нехватку средств, что заставляет некоторых граждан идти на преступление. Так, 26 декабря в Кирове в магазине по улице Сурикова была совершена кража из ящика, в который собирались пожертвования для обездоленных детей. Заметила отсутствие денег продавец магазина, она и вызвала полицию.

Прибыв на место преступления сотрудникам полиции удалось выяснить, что один из покупателей видел, как неизвестный мужчина открыл ящик с деньгами, который был прикреплен к столу, и забрал деньги. Средства в коробке должны были быть направлены Российскому детскому фонду. Остановить преступника не смогли ни продавец, ни покупатели.

Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения и установили личность грабителя. Преступником оказался 28-летний житель Кирова, который ранее уже имел проблемы с законом. На данный момент грабителя задержали, возбуждено уголовное дело по данному факту. Объяснить свой поступок полицейским он не смог.