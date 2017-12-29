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В Костроме разнорабочий на стройке фасовал героин

Сегодня, 10:18

В Костроме на мужчину-гастарбайтера завели сразу 10 уголовных дел, связанных с распространением наркотиков. Преступник работал разнорабочим на стройке, там же прятал героин.

Полиция Костромы задержала 36 летнего наркодилера. Мужчину-гастарбайтера поймали с поличным во время, когда он прятал очередную порцию героина на стройке, где работал разнорабочим. Преступник расфасовывал спрятанную закладку на более мелкие дозы и распространял по многочисленным тайникам по всему городу. Известен и факт, что большую партию наркотиков мужчина переправил через таможню из своей страны.


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