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Житель Курска убил мать и пошел пешком в Тульскую область

Сегодня, 09:47

Правоохранители расследуют дело, которое произошло в Курске 24 декабря. Согласно предварительной информации, подвыпивший 34-летний сын в ходе ссоры с матерью избивал женщину, пока та не умерла. После пошел «в поход» в Тульскую область.

Стало известно, что правоохранители разбираются с делом жителя Курска, который обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей). Жертвой стала мать, которую на протяжении нескольких часов мужчина избивал в их доме. Мужчина пришел домой в нетрезвом состоянии, мать начала «поучать» непутевого сына, в результате конфликта он решил проучить мать самостоятельно.

В результате телесных повреждений женщина умерла. Мужчина, осознав содеянное, отправился в поход пешком, чтобы избежать наказания. Он посетил Орловскую и Тульскую область. В СУ СК РФ по Курской области подтвердили задержание убийцы.


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