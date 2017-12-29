Астраханский врач-психиатр "упрятал" здоровую женщину в психушку

Сегодня, 09:31

В Астрахани врач, используя свое должностное положение, незаконно вынесла диагноз абсолютно психически здоровой горожанке. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.

Как сообщается, женщину привела на осмотр к врачу-психиатру дочь. Психиатр без каких-либо на то основании выставила женщине диагноз о психическом заболевании, после чего необоснованно приняла решение о ее госпитализации в стационар. Поставленный диагноз был опровергнут врачебной комиссией, а пациентку выписали из стационара.

В отношении врача завели уголовное дело, по решению Кировского районного суда г. Астрахани, врачу вменили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.