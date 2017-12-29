Во Владимире жестоко зарезали сотрудницу музея

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В ночь на 23 декабря во Владимире произошло жестокое убийство сотрудницы Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Неизвестный злоумышленник нанес жертве множество ножевых ранений.

Сотрудницу музея во Владимире убили в ее собственном доме. Преступник ворвался в жилище жертвы, начав наносить ей колото-резанные ранения в грудь и шею. Женщина скончалась практически мгновенно от потери большого количества крови. Злоумышленник вынес из дома погибшей документы на квартиру, паспорт и ноутбук. Отмечается, следов взлома на двери не обнаружено. Сотрудница Владимиро-Суздальского музея-заповедника могла знать убийцу, добровольно открыв ему дверь, предполагают правоохранители.

Следственный комитет по области возбудил уголовное дело. Устанавливается круг знакомых погибшей, организован комплекс судебно-медицинских экспертиз.