В Муроме преступники в масках Деда Мороза проломили стену киоска с фейерверками

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В Муроме 25 декабря произошло нападение на киоск фейерверков. Двое парней 18 и 19 лет проломили стену павильона, расположенного на улице К. Маркса и украли продукцию на общую сумму в 100 тыс. рублей.

Грабителей опознали по камерам наблюдения. Они заранее подготовились «к делу» - взлом с проникновением совершался с применением необходимого инструментария, сами преступники были в новогодних масках. На место преступления юноши приехали на автомобиле LADA Largus. Украденные фейерверки увезли с помощью этого транспора.

Преступников нашли в тот же день. На них заведено уголовное дело по статье «Кража».