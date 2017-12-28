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В Москве дворник обнаружил в сумке труп женщины

Вчера, 19:38

В Москве дворник обнаружил в найденной сумке труп женщины. Это произошло в районе 3-го Волоколамского проезда 28 декабря.

Дворник, убирая территорию одной из расположенных там «мусорок», нашёл большую сумку. Решив проверить её содержимое, мужчина обнаружил, что туда «упакован» труп женщины.

Некоторые источники сообщают, что сумка находилась в мусорном контейнере, и мужчине пришлось потрудиться, чтобы её оттуда извлечь.

Известно, что погибшей, на вид  от 30 до 35 лет. При этом, вызванные дворником правоохранители не обнаружили на её теле, согласно предварительному осмотру, никаких следов насилия.

Единственное, в месте локтевого сгиба на левой руке был найден след от произведённой недавно инъекции. Помимо того, в куртке, надетой на труп, были обнаружены неиспользованные шприцы в количестве двух штук.

Правоохранители занялись проверкой данного инцидента. Точную причину смерти женщины установит экспертиза. А вот то, почему она оказалась на мусорнике в сумке, предстоит определять следствию.


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