В Петербурге патологоанатом убил транссексуала и получил срок

Вчера, 19:05

В Петербурге врач-патологоанатом получил 11-летний срок за убийство транссексуала. При этом свою вину осужденный признал лишь частично.

Сообщение об этом сделано пресс-службой петербургского райсуда. Приговор обвиняемому был вынесен 28 декабря. Врача Русальчука обвинили в том, что в феврале этого года им была осуществлена жестокая расправа над представителем не традиционной сексуальной ориентации.

Патологоанатом сказал на суде, что пришёл в гости к новому знакомому. Тот, по непонятным причинам, схватился за нож, после чего он вынужден был обороняться.

В ходе этого он нанёс убитому семь ударов ножом. После этого забрал из квартиры транссексуала имущество, стоимость которого эксперты определили в 3 871 рубль, и удалился.

Перед представителями Фемиды осужденный врач делал заявление о том, что холодное оружие первым взял в руки его новый знакомый, а он осуществлял лишь ответные действия.

Некоторые источники сообщают, что убитый широко рекламировал свои сексуальные услуги в Сети. В то же время Русальчук утверждает, что совершил убийство не из-за того, что для него данный образ жизни был неприемлем, а в целях самообороны.