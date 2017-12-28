В Серпухове уволен участковый, допустивший инцидент с отрубленными руками

Сегодня, 14:15

В Серпухове уволен местный участковый за бездействие, после которого произошло ЧП, завершившееся отрубанием кистей рук у женщины. Такое же наказание понёс и его начальник.

Сообщение сделала Татьяна Петрова, представляющая региональное ГУ МВД. Согласно информации, из приёмного покоя серпуховской больницы поступил звонок, что к ним доставлена женщина, у которой на обоих руках отсутствуют кисти.

В тот же день, мужчина, который их отрубил, сам пришёл к правоохранителям и сознался в содеянном. Он сообщил, что пострадавшая является его женой, которую он приревновал.

Он вывез женщину в лес, находящийся неподалёку от деревни Скрылья, где они проживали, и отрубил кисти на её обеих руках. После этого он лично доставил пострадавшую в больницу. Теперь Фемида может определить ему до 15 лет за решёткой.

Причиной увольнения полицейского стало то, что женщина неоднократно жаловалась участковому на действия своего мужа. Тот сначала просто не реагировал на заявления, а потом ограничился проведение профилактической беседы.

Если бы он действовал более оперативно и остро, трагедии могло бы и не произойти.