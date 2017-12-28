Сегодня, 13:50

В Кузбассе пресечена незаконная вырубка пихт. Местный предприниматель организовал их заготовку для того, чтобы перед Новым годом реализовать под видом елей.

Сначала местными правоохранителями был обнаружен факт незаконной массовой вырубки пихт, а затем они выявили и его организатора, которым оказался кузбасский предприниматель.

Сообщение сделано 28 декабря пресс-службой регионального ГУ МВД. Вырубка производилась в Тисульском районе. Полицейским удалось обнаружить специальную технику и больше 600 пихт, уже подготовленных к транспортировке.

Злоумышленник намеревался реализовать их в качестве главных новогодних украшений. Как установлено, главным «заготовителем» являлся мужчина в возрасте 55 лет, который проживал на территории района, где он и начал свой незаконный промысел.

Официального разрешения на него бизнесмен не имел. Эксперты подсчитали, нанесённый им ущерб составляет около 300 тысяч рублей. Заведено уголовное дело.

В октябре за подобную деятельность ещё один кузбассовец уже получил три года на условном сроке. Правда, он валил деловую пихту, предназначенную для столярных и прочих целей.

Ему инкриминировали незаконную порубку 90 взрослых пихт. Ущерб, нанесённый им, оценили в 224 тысячи рублей. Когда против него возбудили дело, он предпринял попытку дачи взятки, которая ему не удалась.