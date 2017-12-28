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Под Рязанью голый злоумышленник крушил машины

Сегодня, 13:55

Под Рязанью неизвестный злоумышленник в обнаженном виде руками крушил припаркованные автомобили. В настоящее время голого дебошира разыскивают правоохранители.

О скандальном происшествии местной прессе рассказала одна из свидетельниц. По словам женщины, она проснулась в 4 часа утра от грохота под окнами. Как оказалось, источником шума являлся обнаженный мужчина, бьющий руками по припаркованным автомобилям. Жительница Рыбного собиралась позвонить в полицию, однако передумала, увидев как ее сосед вышел прогнать дебошира. На данный момент злоумышленника разыскивает полиция.

Ранее схожий инцидент произошел в Барнауле, где пьяный местный житель побил молотком автомобили своих соседей по частному сектору. Натолкнули мужчину на преступление недружелюбные отношения с потерпевшими.


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