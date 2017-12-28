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Калининградец в аэропорту разбил стекло выставочного автомобиля

Сегодня, 13:07

В Калининградском аэропорту «Храброво» 32-летний мужчина совершил необдуманный поступок, который обойдется ему, как минимум, в 76 тысяч рублей, а может быть и реальное лишение свободы. Калининградец разбил стекло в автомобиле премиум-класса, выставленного в качестве рекламы.

По сообщению коммуникационного подразделения транспортной полиции, мужчина зашел в терминал аэропорта и долго рассматривал, выставленный на стенде автомобиль элитной модели. Затем злоумышленник размахнулся и ударил кулаком по ветровому стеклу, которое треснуло в нескольких местах. Злоумышленник был тут же задержан охраной автосалона и правоохранителями.

В ходе допроса мужчина сообщил, что всего лишь хотел проверить стекло иномарки на прочность и, был сам немало удивлен хрупкостью изделия японского автопрома. Несмотря на столь простое объяснение, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Калининградец может провести пять лет вдали от элитных автомобилей. О предварительной мере пресечения в сообщении не говорится.


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