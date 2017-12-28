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Пару осудят за истязание 12-летней родственницы в Сургуте

Сегодня, 12:46

В Сургуте проходит разбирательство по уголовному делу против мужа и жены, которые, поддавали истязаниям и насилию свою 12-летнюю родственницу. Девочка приехала жить в их многодетную семью в поисках лучшей жизни. Сотрудники СУ СКР по ХМАО подтвердили информацию по делу.

Журналистам стало известно, что в Сургуте пред судом станут муж и жена, которые приняли на временное проживание свою 12-летнюю родственницу. Прибыв по доверенности родителей в 2015 году, ребенок проживал в семье родственников, где ее морально и физически истязали. Об этом сообщили в СУ СКР по ХМАО. По информации оперативников, ребенка подвергали физическому насилию, побоям и физическому труду из-за неприязни к ребенку. Также девочка недополучала нормальное питание и внимание. По факту преступления придется понести уголовную ответственность виновным родственникам, которые уже признались в содеянном.


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