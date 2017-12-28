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Аверьянов, стрелявший на фабрике «Меньшевик», дал первые показания

Сегодня, 12:36

Илья Аверьянов, ранее возглавлявший фабрику «Меньшевик» и устроивший на ней стрельбу, дал первые показания. Подробности произошедшего он стал излагать правоохранителям 28 декабря.

Со слов Аверьянова, открытие огня с его стороны произошло лишь в целях самообороны. Он сообщил следователям, что, якобы, вчера к нему пришли представители кредитора для того, чтобы попытаться «выбить» задолженность.

При этом один из посетителей направил в его сторону пистолет. Чтобы защитить свою жизнь, Аверьянов достал карабин «Сайга» и стал отстреливаться.

Сообщается, на месте инцидента найдены 15 пистолетных гильз и 6, вылетевших из карабина. По данным некоторых источников, пистолет, из которого стреляли нападающие, найден, и сейчас на экспертизе.

Адвокат Аверьянова сообщает, что утверждения о допустимой самообороне будут применяться им в качестве составного элемента защиты. Юрист не исключает, что его подзащитному может быть назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Он также допускает, что Аверьянов в момент инцидента находился в глубочайшем стрессе и мог действовать в состоянии аффекта.

После стрельбы, произошедшей 27 декабря на территории московской фабрики, Аверьянов попытался скрыться. Его задержание произошло лишь сегодня.

На рассмотрении в Арбитражном суде Москвы находится дело о банкротстве «Меньшевика».


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