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Мошенники оформили кредиты на москвича на 400 млн рублей

Сегодня, 12:26

В Москве правоохранители разбираются с беспрецедентным случаем мошенничества. На столичного жителя неизвестные лица в течение шести лет оформляли кредиты в различных банках. Общая сумма составила 392 миллиона 100 тысяч рублей.

Как сообщают в коммуникационном подразделении столичной полиции, москвич еще шесть лет назад потерял паспорт, о чем написал соответствующее заявление, а затем получил новый документ. Однако в конце этого года житель столицы получил уведомление, что он должен выплатить по кредитам и задолженностям почти 400 миллионов рублей.

Потерпевший сразу же обратился в правоохранительные органы. В настоящее время следствие разбирается в ситуации. Совместно с банковскими служащими ведется работа по выявлению лиц, оформлявших кредиты. В полиции говорят, что это не первый случай подобных предновогодних «сюрпризов», полученных москвичами. Однако столь крупная сумма долга отмечена впервые.


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