В Хабаровске задержали устраивавшую "спектакли" банду воров

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Преступников, устраивавших представление, поймали в Хабаровске. Парни устраивали целый спектакль для совершения кражи.

В Хабаровске сотрудники полиции арестовали преступную группировку, которая совершала кражи в магазинах. Известно, что для совершения преступления парни разыгрывали целый спектакль, где у каждого была своя роль – несколько человек выполняли роль массовки и отвлекали продавцов, несколько преступников воровали имущество, а еще часть стояла на страже и следила за обстановкой вокруг.

Поймали бандитскую группировку после кражи в ювелирном магазине. В ходе выяснения обстоятельств полицейские установили, что членами банды были молодые люди в возрасте от 23 до 26 лет, все они уже имели проблемы с законом.

Главарем банды оказался 24-летний парень, который и разработал схему грабежа. Награбленное имущество продавалось, а вырученные средства распределялись между членами группировки согласно иерархии.

Полицейские выяснили, что группа бандитов причастна к трем кражам, ущерб от которых составил 200 тысяч рублей. Следствие продолжается, возможно выявление новых эпизодов с участием данной банды.