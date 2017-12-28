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В Кургане злоумышленники распилили на металлолом чужой гараж

Сегодня, 11:30

В Кургане возбуждено уголовное производство по факту хищения недвижимости. Злоумышленники прямо посреди дня распилили на металлолом чужой гараж, обогатившись на 20 тысяч рублей.

Неожиданное преступление произошло 24 декабря в Кургане на улице 8 Марта. Местный житель увидел, как трое мужчин распиливают на металлолом гараж. Любопытный мужчина поинтересовался, кто является владельцем недвижимости. Подозреваемые заявили, что гараж принадлежит одному из них. В тот же день в полицию Кургана поступило заявление о краже недвижимости. Правоохранители возбудили уголовное производство, вскоре арестовав 48-летнего организатора преступления. По словам подозреваемого, он натолкнул своих товарищей на распил гаража на металлолом, назвав недвижимость своей собственностью. Одному из подельников предполагаемый злоумышленник выделил роль помощника при разборе гаража, другому – транспортировщика накраденного металла к пункту сбыта. Причиненный истинному владельцу недвижимости ущерб составил 20 тысяч рублей.

За совершенное преступление его организатору грозит до 5 лет за решеткой. К слову, ранее 48-летний подозреваемый ранее был судим за уголовное преступление.


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