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В Сургуте задержали мужчину, укравшего подарки с детского утренника

Сегодня, 11:12

В Сургуте сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который накануне украл мешок подарков с детского утренника. Следователи уже возбудили уголовное дело.

В сообщении указано, что местные силовики арестовали «Сугрутского Гринча», который украл детские подарки на общую стоимость в 12 тысяч рублей. По версии следствия, злоумышленник увидел большой мешок, который лежал прямо у входа в музей, где проходило детское мероприятие. Он вышел из своей квартиры с целью совершить хищение. Сейчас ведётся следствие. За такое правонарушение мужчина может отправиться в тюрьму на срок до 5 лет. На текущий момент с преступника взяли подпись о невыезде.

В обществе его прозвали «Сургутским Гринчем», что является отсылкой к американскому вымышленному персонажу, который намеревался испортить Рождество.


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