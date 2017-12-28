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Житель Самары погиб, защищая родственницу от пьяного сожителя

Сегодня, 11:03

24 декабря житель Самары совершил попытку помочь родственнице от нападений ее подвыпившего сожителя. В результате он был убит ножом. Информацию подтвердили в ГУ МВД России по Самарской области.

 Журналистам стало известно, что вечером 24 декабря в Самаре помочь родственнице успокоить ее нетрезвого сожителя пришел мужчина 38 лет. В результате конфликта подвыпивший дебошир пырнул ножом гостя, после чего тот скончался. Согласно данным, мужчина уже не в первый раз злоупотребляет спиртными напитками и ведет себя аморально. Такую информацию подтвердили в пресс-службе полиции. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело. Сожитель задержан до выяснения обстоятельств преступления.

Напомним, что в Сыктывкаре рецидивист пырнул ножом сожительницу в ее день рождения, после чего ревнивец сел и спокойно ожидал правоохранителей.


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