В Приамурье воры утащили мусорные баки с трассы «Благовещенск - Свободный»

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Минтрансстрой сообщает о хищении 4 новых мусорных баков с трассы «Благовещенск - Свободный» в Приамурье. Это произошло в ночь с 24 на 25 декабря. По факту ведется расследование. Баки были установлены на трассе 15 декабря.

Сотрудники пресс-службы Минтрансстроя сообщили о хищении госимущества на трассе «Благовещенск - Свободный». По предварительным данным, неизвестные похитили 4 новых мусорных контейнера, которые были установлены 15 декабря. ЧП произошло в ночь с 24 на 25 декабря. Известно, что один бак имел объём около 0,83 м³. Стоимость контейнеров колеблется в районе 10 тыс. рублей за каждый. Напомним, что баки были установлены по просьбе граждан. По факту хищения госимущества ведется проверка и расследование. В пресс-службе Министерства транспорта и строительства Амурской области факт подтверждают.